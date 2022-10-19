الفة الحامدي: نجلاء بودن هي ماري انطوانيت تونس


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 16:48قراءة: 0 د, 21 ث
      
شبهت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، اليوم الأربعاء على إذاعة " إي أف أم" ، رئيسة الحكومة نجلاء بودن بملكة فرنسا التي تمت الإطاحة بها إبان الثورة الفرنسية ماري أنطوانيت.
كما طالبت الفة الحامدي من رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ينزل الاعلام حزنا على المتوفين في عمليات الهجرة السرية في جرجيس.

وقالت الفة الحامدي " اليوم نحن في مأساة والبعض يتحدث عن عرس انتخابي".


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