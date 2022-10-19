محمد عبو: قيس سعيد لا يصلح للحكم ويصْلُح فقط للكلام

جدد الاربعاء 19 أكتوبر، الامين العام اليابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو مهاجمة رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا أنه لا يصلح للحكم ويصْلُح فقط للكلام حسب تصريحه.





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وأضاف خلال استضافته في اذاعة اي اف ام، ان قيس سعيد "يغلّط" في التوانسة مشيرا الي ان عليه مغادرة السلطة وقال " يلزم قيس سعيد يخرج من السلطة لا امل في اصلاحه، الراجل هذاكا هو حتى حالتو النفسية لا تسمح له بالحكم".وتابع قائلا " انا اتحمل مسؤولية تصريحاتي ونشالله ينشرلنا التقرير الطبي متاعو".