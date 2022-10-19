سنية الدهماني: رئيس الجمهورية يعيش في عالم موازي، لا هو مهتم بجرجيس او بغيرها وهدفه الوحيد مشروعه والانتخابات ‎‎

قالت الاربعاء 19 اكتوبر، كرونيكور اذاعة ديوان اف ام، ان الدولة برموزها من رئيس الجمهورية الي رئيسة الحكومة ووزرائها يعيشون في عالم موازي.





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وصرحت مستغربة " انا باهتة الي اهالي جرجيس والا غير جرجيس مزال عندهم امل في رئيس الجمهورية" وأضافت ان "رئيس الجمهورية ما عندوش الشجاعة انو يواجه الشعب".وتابعت ان "رئيس الجمهورية مستقيل وعندو هدف وحيد، مشروعه والانتخابات" مذكرة بأنه خلال ازمة جرجيس خرج رئيس الجمهورية للحديث عن سيارات ادارية.وجددت تأكيدها على ان رئيس الجمهورية غير مهتم لا بجرجيس او غيرها وهو فقط يركز اهتمامه على الانتخابات وقالت "ما عندوش اهتمام ٱخر، رئيس الجمهورية في كوكبه العاجي، تو بعد يمسحها في الحكومة".