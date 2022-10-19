سنية الدهماني: رئيس الجمهورية يعيش في عالم موازي، لا هو مهتم بجرجيس او بغيرها وهدفه الوحيد مشروعه والانتخابات ‎‎


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 11:42قراءة: 0 د, 33 ث
      
قالت الاربعاء 19 اكتوبر، كرونيكور اذاعة ديوان اف ام، ان الدولة برموزها من رئيس الجمهورية الي رئيسة الحكومة ووزرائها يعيشون في عالم موازي.


وصرحت مستغربة " انا باهتة الي اهالي جرجيس والا غير جرجيس مزال عندهم امل في رئيس الجمهورية" وأضافت ان "رئيس الجمهورية ما عندوش الشجاعة انو يواجه الشعب".

..

.

وتابعت ان "رئيس الجمهورية مستقيل وعندو هدف وحيد، مشروعه والانتخابات" مذكرة بأنه خلال ازمة جرجيس خرج رئيس الجمهورية للحديث عن سيارات ادارية.

وجددت تأكيدها على ان رئيس الجمهورية غير مهتم لا بجرجيس او غيرها وهو فقط يركز اهتمامه على الانتخابات وقالت "ما عندوش اهتمام ٱخر، رئيس الجمهورية في كوكبه العاجي، تو بعد يمسحها في الحكومة".
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255017



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 19 أكتوبر 2022 | 23 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:06 17:40 15:12 12:11 06:30 05:04
Babnet
25°
Babnet26°Babnet% 57:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2027°-1930°-2030°-2030°-19
  • Avoirs en devises
    23128,2

  • (18 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,24626 DT        1$ =3,32603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct )   1333,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   