عماد درويش: ثمة شركات في بعض دول العالم شارية فاكس بالذمة بش يجاوبو على تونس

قال الثلاثاء 18 أكتوبر، الخبير في الطاقة عماد درويش ان هناك مؤسسات في يعض دول العالم "شارية فاكس بالذمة بش يجاوبو على تونس".





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واشار درويش الي ان الشركة التونسية لصناعات التكرير "stir" ووزارة الصناعة لا تزال الي اليوم تتعامل بالفاكس معتبرا ان هذا الاجراء خارج التاريخ في عصر يقتضي سرعة الاتصالات والمعاملات لاجراء اتفاقات حتى عن طريق الهاتف.واعتبر درويش ان الاجراءات المعمول بها في القانون التونسي في علاقة بطلبات العروض والمراسلات وغيرها من المعاملات لا تتناسب مع عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي.الدقيقة: 22:40