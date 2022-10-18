معز بن غربية ينهار باكيا بعد تدخل احد ضحايا فاجعة جرجيس


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 22:11قراءة: 0 د, 39 ث
      
دخل الاعلامي في اذاعة الديوان معز بن غربية في نوبة من البكاء بعد تدخل احد المواطنين من مدينة جرجيس طالبا من الدولة التدخل لإنهاء المأساة.
وقال المتدخل" اصبحنا نقول لأهالي المفقودين مبروك عليكم لقيتم جثث ابنائكم" مضيفا " انها مأساة بأتم معنى الكلمة".

وتابع المتدخل " لماذا لا يزور الرئيس قيس سعيد ووزير داخليته جرجيس للوقوف على الازمة".

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وتجدر الإشارة إلى ان معتمدية جرجيس عاشت يوم الثلاثاء على وقع إضراب عام والذي شهد نجاحا كبيرا من حيث نسبة المشاركة والاقبال الجماهيري الحاشد وسلمية التحرك، ليرفع الجميع شعار البحث عن الحقيقة والمحاسبة.

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وخلفت حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة، في وقت يتواصل فيه البحث عن جثث الضحايا حتى اليوم.




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