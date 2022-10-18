الطبوبي: ''والي صفاقس لا يفقه شيئا في السياسة وفي العمل''


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 17:31قراءة: 1 د, 0 ث
      
انتقد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 تصريحات والي صفاقس، قائلا: ''هو ممنوع من الشيكات ولا يفقه شيئا في السياسة ولا في العمل '' .


وأضاف الطبوبي في كلمة خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الجهوي بسليانة: ''دار الاتحاد بصدد التشييد وان شاء الله يكون لنا ايضا معهد حشاد الذي حلمنا به وليس مثلما يتشدق بذلك هذا الذي لا يفقه في السياسة ولا في العمل …''.

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وقال:''والي صفاقس جاء متحزم للاتحاد.. اذهبوا إلى البنك المركزي وستجدون انه ممنوع من الشيكات واطلعوا على عدد الذين تحيل عليهم…واليوم يتكلم على الاتحاد ويزايد علينا وعلى حشاد وعلى دار حشاد ويقول إن ابنه اعطاه ورقة بينما عملت القيادات السابقة في الاتحاد جاهدة للحصول على دار حشاد والتكفل بها وتحويلها الى متحف'' ..

وتابع: ''هنالك من يرغب في تسجيل اجتماعات والاتحاد لا يرغب في ذلك وانا اتحداه ان نتولى البث المباشر للاجتماعات وليس التسجيل حتى لا يتم في ما بعد قطع اجزاء ليبث ما يريد ويحذف ما يريد …ونحن ليس لدينا ما نخفي ونريد ان يكون البث مباشرا حتى يعرف الشعب التونسي الحقيقة”.
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وكان والي صفاقس فاخر الفخفاخ قد صرح ''بأن الاتحاد لا يستعرف بالوالي.. وبأنه طلب من قياديي الاتحاد بتسجيل اللقاءات حتى لا يتم تحريف تصريحاته''.

موزاييك

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