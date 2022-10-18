مراد الزغيدي: القيروان قِبلة الاسلام الصوفي وينجّم يولي عندنا عُمْرة في القيروان


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 11:34قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال الثلاثاء 18 اكتوبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام مراد الزغيدي ان تركيا اكبر مثال على ما يسمى soft power مشيدا بالعمل الكبير الذي قامت به تركيا على مستوى الانتاجات الثقافية والدرامية والمرابيح الكبيرة من تصديرها الي الخارج.


واشار الزغيدي في المقابل الي فشل تونس في استغلال موروثها التاريخي والثقافي الذي يمكن ان يكون حسب تقديره نقطة انطلاق انتاج تلفزي وسينمائي يغزو العالم".

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وتابع قائلا "تونس يمكن ان تدخل السوق العالمية بقرطاج وحنبعل وكان تحب عالعالم الاسلامي عندنا القيروان التي تمثل قبلة الاسلام الصوفي وينجّم يولي عندنا عمرة في القيروان".

يذكر ان تركيا تتوقع قبل نهاية 2022، ان تبلغ قيمة صادراتها من المسلسلات، 600 مليون دينار وتسعى الي ان تبلغ مداخيلها من تصدير الانتاجات الثقافية والفنية الي ملياري دولار بحلول 2023 خاصة وانها تحتل منذ 2014 المرتبة الثانية في تصدير المسلسلات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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الفيديو: الدقيقة 22:40



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