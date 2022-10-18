بوغلاب: الرئيس مشى بالوقت لدار جار سفير فرنسا على خاطر لقاو حُفرة ومشى لسفيرة بريطانيا يعزّي ٱما الّي ماتوا في جرجيس ما تحرّكلهمش الرئيس

ذكّر الثلاثاء 18 أكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول في شهر نوفمبر الماضي مرفوقا برئيسة الحكومة ووزير الداخلية على خلفية العثور على "حفرة بمنزل بجانب اقامة سفير فرنسا".





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وقال مستنكرا "حفرة في دار جار السفير هبطلها الرئيس مالا كان جات الحفرة في دار السفير بيدو نهبطولوا لقشة مالسماء!؟ نستدعاولو امين عام الامم المتحدة!؟".كما اشار الي ان رئيس الجمهورية تحول منذ اسابيع الي اقامة سفيرة بريطانيا لتقديم التعازي على خلفية وفاة الملكة.واشار في سياق ٱخر الي ان رئيس الجمهورية استقبل مؤخرا وزير الفلاحة ووجد الوقت للجديث عن اطارين بالوزارة استغلوا سيارات ارادية للحضور في اجتماع حزبي.وقال بوغلاب "رئيس الجمهورية كان حاضرا للذهاب لمنزل جار السفير الفرنسي واقامة سفير بريطانيا والحديث عن سيارات المديرين بوزارة الفلاحة ٱما 18 تونسي ماتو ما تحركلهمش الرئيس" وتابع متأسفا "أحنا قطاطس نموتوا ما يعزينا حد، ذليتونا معاكم واحنا حيين وكي نموتوا ما يكرمنا حد وما يكبر بينا حد".