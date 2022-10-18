احكام سجنية لمهربي اسلحة من ليبيا لبن قدران


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 10:44قراءة: 0 د, 26 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الجمعة احكام ترواحت بين سنة و8 سنوات سجنا في حق مهربي اسلحة متمثلة في بنادق اقتحام تستعملها القوات الخاصة في مكافحة الارهاب.


كما قضت المحكمة باصدار خطايا في حقهم ترواحت بين الف والفي دينار.

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ووجت للمتهمين تهم نقل وحمل اسلحة من الصنف الثالث طبق الفصلان 15 فقرة أولى و21 من القانون عدد 3 لسنة 1969 المؤرخ في 1 جوان 1969 والاتجار في اسلحة خطيرة من الصنف الثالث طبق الفصلان 5 فقرة 1 و18.


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