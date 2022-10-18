مصر: وديع الجريء يقود اجتماع إتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الاثنين بيانا أكدت فيه أن رئيسها وديع الجريء وصل إلى مصر وأشرف على أحد الاجتماعات المخصصة لبطولة إتحاد شمال أفريقيا تحت 20 سنة، وجاء في البيان ما يلي :





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أشرف مساء يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 بمدينة السويس بمصر وديع الجريء بوصفه المشرف على المسابقات باتحاد شمال افريقياورئيسا للجنة الطبية للإتحاد الإفريقي على اجتماع ضم الاطارات الطبية لجميع الوفود ومختلف الاداريين والمعنيين بلجنة المسابقات وذلك للإنصات لمختلف الإقتراحات أو الملاحظات التي وجب تلافيها أو العمل بها ، كما تم التأكيد على ضرورة قيام جميع الأطراف بواجبها ومن ذلك تطبيق جميع اللوائح المتعلقة بالمسابقة و البروتوكول الصحي كما وقع إقرار تنظيم عملية المسح المتعلقة بالكوفيد 48 ساعة قبل المقابلة ، مع ضرورة توفير بعض المعدات الطبية وشبه الطبية ووضعها على ذمة المنتخبات في مقر إقامتهم علما أن هذه الدورة الرسمية تتعلق بتصفيات كأس افريقيا 2023 و المؤهلة بدورها لكأس العالم 2023 لمنتخبات الأواسط .يشارك في هذه الدورة منتخبات تونس والمغرب وليبيا والجزائر باعتبار تأهل مصر مباشرة بوصفها البلد المضيف الذي سوف يحتضن النهائيات ، ويترشح في أعقاب هذه التصفيات منتخب وحيد.