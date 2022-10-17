سعيدان: 150 الف تونسي دخلوا الوظائف العمومية بشهادات مزورة


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 21:18قراءة: 0 د, 21 ث
      
ال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في مداخلة على قناة التاسعة انه كان على الدولة التونسية اثبات حسن نيتها بالقيام باصلاحات قبل توقيع الاتفاق الأخير.
وأضاف " كان يمكن العمل على التقليل من النفقات مثل الانفاق على السيارات الإدارية والتي بلغت مليار دينار سنويا".

وتابع " هل تعلمون أن 150 الف تونسي دخلوا الوظائف العمومية بشهادات مزورة" مضيفا " يجب إيجاد حل لهذه المعضلة".


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