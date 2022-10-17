سعيدان: 150 الف تونسي دخلوا الوظائف العمومية بشهادات مزورة

ال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في مداخلة على قناة التاسعة انه كان على الدولة التونسية اثبات حسن نيتها بالقيام باصلاحات قبل توقيع الاتفاق الأخير.

وأضاف " كان يمكن العمل على التقليل من النفقات مثل الانفاق على السيارات الإدارية والتي بلغت مليار دينار سنويا".





وتابع " هل تعلمون أن 150 الف تونسي دخلوا الوظائف العمومية بشهادات مزورة" مضيفا " يجب إيجاد حل لهذه المعضلة".





وتابع " هل تعلمون أن 150 الف تونسي دخلوا الوظائف العمومية بشهادات مزورة" مضيفا " يجب إيجاد حل لهذه المعضلة".