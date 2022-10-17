العمل الحكومي وفواجع الهجرة غير النظامية، محورا لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 20:09قراءة: 1 د, 11 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وتم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى عديد المواضيع المتعلقة بالعمل الحكومي وبالسير العادي لعديد المرافق العمومي.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، بأنه "تم التطرق مطولا إلى قضايا الهجرة والفواجع المتتالية المتصلة بغرق عديد المهاجرين أثناء هجرتهم إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط"، مضيفة أنه "تم تناول هذه الظاهرة من كل جوانبها، علما وأن عمليات البحث عن المفقودين كانت موضوع متابعة يومية من قبل كل الجهات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي".

وشدد رئيس الجمهورية، مجددا، "على تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة، لأن الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تكون أو تتحول إلى ظاهرة، إلا نتيجة حيتان البرّ الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب والقضاء على كل أمل في حياة كريمة في وطنهم"، بحسب قوله.
وأكد رئيس الدولة أن "كل تقصير سيتحمل كل تبعاته من لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب"، مؤكدا أن "وضع حد لهذه المآسي لا يمكن أن يتم إلا في ظل مقاربة شاملة وطنية ودولية في نفس الوقت".
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وأثنى رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على تداعي أهالي جرجيس وعديد المدن الأخرى لمعاضدة مجهودات السلطات المعنية في البحث عن المفقودين، وترحم على أرواح ضحايا هذه الفاجعة.
وشهدت سواحل جرجيس والمهدية مؤخرا غرق عدد من المهاجرين غير النظاميين، مثلما سجلت، خاصة بجرجيس، حالة احتقان في صفوف أهالي الضحايا الذين تحدث بعضهم عن "تقصير" الأجهزة الرسمية في البحث عن المفقودين.

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