نقل عبير موسي الى المستشفى

تم بعد عصر اليوم نقل عبير موسي الي المستشفى... وكان محيط وزارة الداخلية شهد تجمعا لعدد من أنصار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، رافعين شعارات ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد.





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وفي بث مباشر على الصفحة الرسمية للحزب، ظهرت عبير موسي على الأرض بعد محاولات مسكها من طرف عدد من الأمنيين، بينما استنكر أنصارها ما اعتبروه الممارسات الأمنية ضدها ومحاولات حرمانها من الإعتصام أمام مقر الداخلية.وتشن عبير موسي إضراب جوع احتجاجا على ما وصفته بالتضييقات التي تعرض لها أنصارها يوم السبت الماضي خلال المسيرة الإحتجاجية لحزبها.