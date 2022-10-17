انسحب الاثتين 17 اكتوبر، رئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري من برنامج هنا تونس الذي يقدمه الاعلامي معز بن غربية على اذاعة ديوان اف ام.





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واتهم الناصري معز بن غربية بانه لم يكن عادلا في ادارة الحوار وبأنه منحاز لرئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وأنه متخوّف على مشاعر هذا الاخير.ووقف الناصري وسط البلاتو وبدأ يهرج ويصرخ قبل ان يطلب منه بن غربية الجلوس او مغادرة البلاتو فصرخ في وجهه قائلا " انا من قررت الانسحاب موش انت طردتني وكي ما تحترموش العباد ما عادش تستدعاوني" فرد بن غربية قائلا "لن يقع استدعاؤك مجددا نحب نأكدلك".