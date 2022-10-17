فاروق بوعسكر: لا يوجد تنقيح جديد للقانون الإنتخابي وفات الأوان بعد إنطلاق قبول الترشحات

اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي أنه "لاوجود لتنقيح جديد في القانون الانتخابي".





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وأشار بوعسكر إلى "عدم وجود مؤشرات حول نية تغييره".وقال بوعسكر انهم كأعضاء في هيئة الإنتخابات سبق وعبروا عن موقفهم المتمثل في عدم المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، مضيفا القول "يبدو أن هناك استجابة ".وأقر بوعسكر ان عملية قبول الترشحات انطلقت اليوم وإذا لم ينقح القانون الانتخابي سابقا فقد فات الأوان لصدوره حاليا.هذا واكد رئيس هية الانتخابات على تواجد فرق تقنية في الهيئات الفرعية للتثبت من التزكيات.