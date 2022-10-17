لطفي المرايحي: لو وكنت في الحكم لركزت على الاقتصاد بدل المناكفات السياسية

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ضيف برنامح 90/7 على قناة التاسعة انه لو كان في منصب رئيس الجمهورية ويملك السلطة سيتخذ العديد من القرارات المهمة لدعم الوضع الاقتصادي على غرار فرض السياسة الحمائية.

وأضاف لطفي المرايحي " كنت ساترك المناكفات السياسية للاهتمام بالوضع الاقتصادي".





وتابع المرايحي " سأعمل على تشغيل العاطلين عن العمل من خلال الاهتمام ببعض القطاعات غير المكلفة" متابعا " سأعمل على اعادة انعاش بعض القطاعات التي ساهمت في تطوير اقتصادنا".





وتابع المرايحي " سأعمل على تشغيل العاطلين عن العمل من خلال الاهتمام ببعض القطاعات غير المكلفة" متابعا " سأعمل على اعادة انعاش بعض القطاعات التي ساهمت في تطوير اقتصادنا".