لطفي المرايحي: لو وكنت في الحكم لركزت على الاقتصاد بدل المناكفات السياسية

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ضيف برنامح 90/7 على قناة التاسعة انه لو كان في منصب رئيس الجمهورية ويملك السلطة سيتخذ العديد من القرارات المهمة لدعم الوضع الاقتصادي على غرار فرض السياسة الحمائية.
وأضاف لطفي المرايحي " كنت ساترك المناكفات السياسية للاهتمام بالوضع الاقتصادي".
وأضاف لطفي المرايحي " كنت ساترك المناكفات السياسية للاهتمام بالوضع الاقتصادي".
وتابع المرايحي " سأعمل على تشغيل العاطلين عن العمل من خلال الاهتمام ببعض القطاعات غير المكلفة" متابعا " سأعمل على اعادة انعاش بعض القطاعات التي ساهمت في تطوير اقتصادنا".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 254889