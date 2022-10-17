لطفي المرايحي: لو وكنت في الحكم لركزت على الاقتصاد بدل المناكفات السياسية


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 11:37قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ضيف برنامح 90/7 على قناة التاسعة انه لو كان في منصب رئيس الجمهورية ويملك السلطة سيتخذ العديد من القرارات المهمة لدعم الوضع الاقتصادي على غرار فرض السياسة الحمائية.
وأضاف لطفي المرايحي " كنت ساترك المناكفات السياسية للاهتمام بالوضع الاقتصادي".

وتابع المرايحي " سأعمل على تشغيل العاطلين عن العمل من خلال الاهتمام ببعض القطاعات غير المكلفة" متابعا " سأعمل على اعادة انعاش بعض القطاعات التي ساهمت في تطوير اقتصادنا".


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