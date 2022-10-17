العثور على جثة إمرأة تونسية مشنوقة في مصر... التفاصيل


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 10:23قراءة: 0 د, 35 ث
      
تم الفترة الأخيرة العثور على جثة إمرأة تونسية مشنوقة في منزلها بمصر وتعقيبا على الحادثة، أفادت اخت الضحية سلوى بن ساسياليوم الإثنين، بوجود خلافات بين اختها وعائلة زوجها.


وقالت سلوى ساسي في تصريح لاذاعة شمس آف آم، ان زوج شقيقتها يروي احاديث مختلفة حول الحادثة من بينها أنها أقدمت على الانتحار.

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وبينت سلوى بن ساسي انه سبق وأقدم أخ زوج شقيقتها وعائلته على التهجم عليها في منزلها الكائن بالصعيد المصري مما دفعها للإنتقال الى القاهرة .

وأفادت سلوى ساسي ان اختها من مواليد عام 1973 وكانت حامل، لافتة إلى ان السلطات القضائية منعتهم من التصريح حاليا وعدم اتهام أي طرف في انتظار صدور التقرير الطبي بعد تشريح الجثة.
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