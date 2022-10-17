المكي: برنامج الدستوري الحر هو الإقصاء والشعبوية و وبث الكراهية بين المواطينين وهو نفس مسار قيس سعيد

اعتبر أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي حزب الدستوري الحر الوجه الآخر لقيس سعيد.





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حكم سعيد يعتمد على الأجهزة الصلبة ولن ينتج الثروة ولن يحسن الأوضاع

وقال ضيف ماتينال اذاعة شمس آف آم اليوم الإثنين إن "عبير موسي هي إمرأة الكراهية في تونس ولا تؤمن بالشراكة" .وأفاد المكي ان برنامج الدستوري الحر هو الإقصاء والشعبوية والكراهية وبث الكراهية بين المواطينين وهو نفس مسار قيس سعيد، وفق تعبيره.وأكد عبد اللطيف المكي أن" عبير موسي تمتهن خطاب الكراهية والترذيل والشعبوية" ، مضيفا أن "فلسفة الكراهية زائلة".وبخصوص امكانية عودته إلى حركة النهضة مجددا، قال المكي أبدا لن أعود والخطأ كان في خروجي منها متأخرا، حسب قوله.و قال المكي ان حكم قيس سعيد يعتمد على الأجهزة الصلبة والإدارة ويدفعهم لمواجهة المواطنيين، وفق تعبيره.وأقر ان قيس سعيد لا مشروع له وأفكاره هلامية لن تنتج الثروة ولن تحسن الأوضاع الإجتماعي للشعب.وشدد التأكيد ان مسار قيس سعيد مسدود ومصيره مثل مصير حكم بن علي.وفي ذات السياق،إعتبر المكي اتفاق حكومة بودن مع صندوق النقد الدولي إيجابي لكن لن يحل المشكل، مضيفا أن هذا الاتفاق مسألة جزئية ويبقى تغيير منوال التنمية وإنتاج الثروة هو مشكل تونس الأساسي، وفق تعبيره.