عبير موسي: اليوم يشرع بائعو الوطن في الترشّح لانتخابات غير شرعية

علّقت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على انطلاق عملية إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية، اليوم الاثنين.





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وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك: "اليوم يشرع بائعو الوطن في التهافت على هيئة غير شرعية ليترشحوا لانتخابات غير شرعية ويتحصلوا على مقاعد كرتونية ليلعبوا دور الكمبارس في مسرحية "الزعيم الكرتوني ..جرائم بالجملة ترتكب أمام أعين العالم وفي ظل صمت منظومة حقوق الإنسان الوطنية والدولية ومؤسسات رقابة حسن تطبيق المعايير الانتخابية."وكانت موسي انطلقت منذ ليلة السبت/الأحد في تنفيذ اعتصام وإضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية فيما تولت وزارة الداخلية اعلام النيابة العمومية لمعاينة ذلك ولاتخاذ الاجراءات المناسبة باذن منها.وقالت عبير موسي في تصريح اعلامي عشية يوم الاحد ان هذا الاعتصام واضراب الجوع ياتي للإحتجاج على "ما تعرضت له وأنصار حزبها من عنف ومنع" خلال تحركاته وللتعبير عن معارضة حزبها "لما ينتظر الشعب التونسي من دكتاتورية واعتداء على حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية"واضافت موسي أنها بدأت مساء السبت "إضراب جوع لاطلاق صفارة انذار موجهة للشعب التونسي حول ما ينتظره من قمع ومن دكتاتورية ومن مواصلة الاعتداء على حقوقه الأساسية السياسية والمدنية عبر فرض دستور لم يشارك فيه أحد وتمت صياغته من قبل شخص وحيد وعبر مسار مزور للاستفتاء والاعتداء على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية"