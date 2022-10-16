.. موظّف "مرسّم" بالبلدية من بين ضحايا فاجعة جرجيس


Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 - 16:37قراءة: 0 د, 24 ث
      
اكد كاتب عام إتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي اليوم في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ان
موظفا "مرسّما" ببلدية جرجيس لقي حتفه في هجرة غير نظامية والتي كان ضحيتها 18 شخصا .


ولاحظ ان الظاهرة في جرجيس اصبحت ليست بسبب الفقر او الوضع الاجتماعي بل هي "ظاهرة نفسيّة"، وفق تعبيره موضحا أن عددا كبيرا، بينهم اساتذة وموظفون وايضا تلاميذ، يفضلون العيش في فرنسا، مشيرا الى ان هناك من تحصل على تأشيرة وسافر الى فرنسا وبقى هناك دون رجعة.
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