السجن ثمانية أشهر في حق ثلاثة أعوان أمن اعتدوا على الصحفي بن نجيمة


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 23:02 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قضت إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق ثلاثة أعوان أمن موقوفين على ذمة القضية المتعلقة بالاعتداء بالعنف على الصحفي سفيان بن نجيمة.


وتجدر الاشارة الى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت منذ ثلاثة أسابيع بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أعوان أمن يعملون بمركز " الساتيام" التابع لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء بالعنف على الصحفي سفيان بن نجيمة داخل مقر المركز.

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المصدر موزاييك

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