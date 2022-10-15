في ذكرى الجلاء، احد "المقاومين" لرئيس الجمهورية: انت عينينا الي نشوفو بيها وربي في الاول بعث بورقيبة وتو بعثك أنت

اشرف السبت 15 اكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ذكرى الجلاء بمقبرة الجلاء ببنزرت بحضور عدد من المسؤولين وبعض المقاومين.

وخاطب أحد "المقاومين" رئيس الجمهورية قائلا" الي الامام سيدي الرئيس وربي معانا ومعاك وبقدرة ربي ناجحين وربي يعيشك ويعيش سيد الوالي".





وخاطب مقاوم ٱخر رئيس الجمهورية قائلا " ربي في الاول بعث بورقيبة وتو بعثك انت بش تنقذ البلاد، ربي يبعد عليك ولاد الحرام وربي ينصرك" وأضاف متحدثا عن رىيس الجمهورية "هذاكا عنينيا الي نشوفو بيها".





وخاطب مقاوم ٱخر رئيس الجمهورية قائلا " ربي في الاول بعث بورقيبة وتو بعثك انت بش تنقذ البلاد، ربي يبعد عليك ولاد الحرام وربي ينصرك" وأضاف متحدثا عن رىيس الجمهورية "هذاكا عنينيا الي نشوفو بيها".