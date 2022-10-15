في ذكرى الجلاء، احد "المقاومين" لرئيس الجمهورية: انت عينينا الي نشوفو بيها وربي في الاول بعث بورقيبة وتو بعثك أنت


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 19:55 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اشرف السبت 15 اكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ذكرى الجلاء بمقبرة الجلاء ببنزرت بحضور عدد من المسؤولين وبعض المقاومين.
وخاطب أحد "المقاومين" رئيس الجمهورية قائلا" الي الامام سيدي الرئيس وربي معانا ومعاك وبقدرة ربي ناجحين وربي يعيشك ويعيش سيد الوالي".

وخاطب مقاوم ٱخر رئيس الجمهورية قائلا " ربي في الاول بعث بورقيبة وتو بعثك انت بش تنقذ البلاد، ربي يبعد عليك ولاد الحرام وربي ينصرك" وأضاف متحدثا عن رىيس الجمهورية "هذاكا عنينيا الي نشوفو بيها".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254830



En continu...

Toutes les news...
السبت 15 أكتوبر 2022 | 19 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:45 15:16 12:12 06:27 05:00
Babnet
22°
 Babnet28° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2029°-2129°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    23087,7

  • (14 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,23616 DT        1$ =3,30722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct )   1446,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   