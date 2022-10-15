جوهر بن مبارك: ' رئيس الجمهورية والحكومة وجب عليهما السعي الى الاتفاق مع الشعب التونسي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي'


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 13:39 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، إن ما يقارب 25 ألف من بين أنصار جبهة الخلاص ومعارضي رئيس الدولة قيس سعيد خرجوا اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في شارع الحبيب بورقيبة ضد الرئيس وتوجهاته.


وأكد جوهر بن مبارك، أن رئيس الجمهورية والحكومة وجب عليهم السعي الى الاتفاق مع الشعب التونسي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

..

.

وتوجه بن مبارك إلى ممثلي صندوق النقد الدولي بالقول، إن وعود الحكومة التي يقدمونها تبقى مجرد وعود كاذبة على حد قوله، مشددا على أن البلاد في طريق الجوع والفقر في حين أن رئيس الجمهورية يستعد لانتخابات وهمية.

وجدّد بن مبارك التذكير بالموقف الرسمي لجبهة الخلاص وكافة مكوناتها الرافض للمشاركة في الانتخابات ومقاطعتها وعدم الاعتراف بنتائجها أو بالبرلمان الذي سينبثق عنها.
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254813



En continu...

Toutes les news...
السبت 15 أكتوبر 2022 | 19 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:45 15:16 12:12 06:27 05:00
Babnet
28°
 Babnet28° Babnet % 54 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2030°-2028°-2129°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    23087,7

  • (14 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,23616 DT        1$ =3,30722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct )   1446,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   