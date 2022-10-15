جبهة الخلاص الوطني : “25 ألف تونسي شاركو في مسيرة 15 أكتوبر ”

قالت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى إن عدد الحضور في مسيرة 15 أكتوبر اليوم قارب ال25 ألف شخص.







و أَضافت عيسى خلال كلمتها في مسيرة “انقاذ تونس” التي دعت اليها الجبهة أن شباب جرجيس أيضا التحقوا بالمسيرة.



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وكانت العاصمة وتحديدا شارعا الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر وجل المداخل المؤدية لهذين الشارعين شهدت تعزيزات أمنية مكثفة استعدادا لتأمين مسيرتين لأحزاب وتشكيلات معارضة بمناسبة أحياء عيد الجلاء.



وكانت جبهة الخلاص الوطني التي تضم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وعددا من الاحزاب السياسية من بينها حركة النهضة وشخصيات وطنية، دعت إلى الخروج إلى الشارع يوم 15 أكتوبر، للتظاهر ضد ما اعتبرته " استفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت منذ إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية"، وفق ما أعلنت عنه قيادات الجبهة في تصريحات إعلامية.

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وتعبر هذه الجبهة ايضا عن رفضها للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم وعدم الاعتراف بها وبكافة المسار الذي أفضى إليها والذي يصفونه بالانقلاب على الدستور، كما تدعو إلى التراجع على كافة القرارات والمراسيم والاوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021.



وقد







و أَضافت عيسى خلال كلمتها في مسيرة “انقاذ تونس” التي دعت اليها الجبهة أن شباب جرجيس أيضا التحقوا بالمسيرة.وكانت العاصمة وتحديدا شارعا الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر وجل المداخل المؤدية لهذين الشارعين شهدت تعزيزات أمنية مكثفة استعدادا لتأمين مسيرتين لأحزاب وتشكيلات معارضة بمناسبة أحياء عيد الجلاء.وكانت جبهة الخلاص الوطني التي تضم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وعددا من الاحزاب السياسية من بينها حركة النهضة وشخصيات وطنية، دعت إلى الخروج إلى الشارع يوم 15 أكتوبر، للتظاهر ضد ما اعتبرته " استفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت منذ إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية"، وفق ما أعلنت عنه قيادات الجبهة في تصريحات إعلامية.وتعبر هذه الجبهة ايضا عن رفضها للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم وعدم الاعتراف بها وبكافة المسار الذي أفضى إليها والذي يصفونه بالانقلاب على الدستور، كما تدعو إلى التراجع على كافة القرارات والمراسيم والاوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021.وقد عبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم السبت ، عن استنكارها الشديد لما اسمته "بالتضييق الامني الواسع والتعطيلات التي تعرض لها أنصارها في جهات البلاد الداخلية في طريق التحاقهم بالعاصمة" كما حملت "وزير الدّاخليّة شخصيّا مسؤوليّة هذه الإنتهاكات وما قد ينتج عنها من توتر وتعبير عن الغضب، معلنة عزمها مقاضاته وكلّ من يثبت تورّطه في تعطيل حقّ التّظاهر المكفول بدستور الثّورة" .