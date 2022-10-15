صورة اليوم: وزير الشؤون الاجتماعية يدشّن مقرّ صندوق التقاعد بالمنستير الذي تم بناره في عهد الزعيم بورقيبة ‎‎

تولى وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، خلال زيارة عمل اداها يوم أمس الجمعة الى ولاية المنستير، تدشين الفرع الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالجهة، والذي تم انجاز اشغال توسعته بقيمة 580 ألف دينار.





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وبين الزاهي ان اشغال التوسعة، التي مكنت من إضافة 10 مكاتب جديدة وفضاء استقبال وفق مواصفات عصرية، تندرج ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتحسين ظروف عمل الأعوان في الصناديق رغم الصعوبات التي تمر بها، مشيرا الى الهدف تامنشود يتمثل في تقديم خدمات أفضل للمواطن.ويقدم هذا الفرع الجهوي خدمات لفائدة حوالي 17 ألف و862 منخرط ومنخرطة من الأعوان العموميين و8672 منتفع ومنتفعة بجراية و3054 من الأرامل.وقد أثار موكب تدشين المقر موجة من التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك خاصة وان اللافتة الرخامية التي تم وضعها بالمناسبة والتي كُتب عليها اسم وزير الشؤون الاجتماعية بالبنط العريض أكبر من اللافتة التي تم وضعها بمناسبة تدشين المقر في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.وتساءل النشطاء ساخرين "هذا مقر عملولو تهيئة علقوا رخامة وجاء الوزير للتدشين مالا لو كان تم بناء مقر جديد!!؟؟ تجي الحكومة لكل تدشّن !!؟" وعلق بعضهم بالقول " هذه الانجازات العملاقة في اطار مقاربة العلو الشاهق".