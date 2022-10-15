سفارة التشيك بتونس تحذر رعاياها من تدهور الوضع في البلاد


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 08:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
حذرت سفارة جمهورية التشيك بتونس، اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، المواطنين التشيكيين إلى المسافرين إلى تونس من تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.


وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، هناك تعطل في توريد بعض المواد الغذائية (السكر والزيت والزبدة ومنتجات الألبان) بالإضافة إلى تسجيل نقص في المحروقات في العاصمة الأمر الذي يسبب استياء المجتمع ويزيد من الجريمة.

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وحذرت السفارة من من المظاهرات التي سيتم تنظيمها يوم الغد السبت وسط العاصمة، داعية رعاياها إلى تجنب الأماكن المزدحمة في العاصمة والمدن الأخرى مع احترام قواعد السلوك الآمن.


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