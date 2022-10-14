في الذكرى السابعة لحصول تونس على جائزة نوبل للسلام... بوغلاب يتساءل بماذا استفادت البلاد بهذا الاعتراف الدولي

اشار الجمعة 14 اكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب الي مرور 7 سنوات على فوز تونس بجائزة نوبل للسلام مستنكرا في المقابل عدم استغلال هذه الجائزة للترويج لتونس.





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وقال بوغلاب انه في مصر علي سبيل المثال يضعون صور من حازوا على جائزة نوبل في المطارات في المقابل اشار الي انه في تونس هناك من يسعى للعودة الي الوراء وتعليق صور رئيس الجمهورية.وطرح بوغلاب سؤالا مركزيا ... بماذا استفادت البلاد بهذا الاعتراف الدولي وماذا صنعنا بالجائزة واي موقع لرؤساء المنظمات المتوجةويخلص بوغلاب الى التراجع الذي سجلته تونس في المحافل الدولية وكانها اصبحت بلادا هامشية