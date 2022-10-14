في الذكرى السابعة لحصول تونس على جائزة نوبل للسلام... بوغلاب يتساءل بماذا استفادت البلاد بهذا الاعتراف الدولي


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 15:03 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اشار الجمعة 14 اكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب الي مرور 7 سنوات على فوز تونس بجائزة نوبل للسلام مستنكرا في المقابل عدم استغلال هذه الجائزة للترويج لتونس.


وقال بوغلاب انه في مصر علي سبيل المثال يضعون صور من حازوا على جائزة نوبل في المطارات في المقابل اشار الي انه في تونس هناك من يسعى للعودة الي الوراء وتعليق صور رئيس الجمهورية.

..

.

وطرح بوغلاب سؤالا مركزيا ... بماذا استفادت البلاد بهذا الاعتراف الدولي وماذا صنعنا بالجائزة واي موقع لرؤساء المنظمات المتوجة
ويخلص بوغلاب الى التراجع الذي سجلته تونس في المحافل الدولية وكانها اصبحت بلادا هامشية

..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254768



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 14 أكتوبر 2022 | 18 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:12 17:46 15:17 12:12 06:26 05:00
Babnet
27°
 Babnet27° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2128°-2029°-2129°-2227°-21
  • Avoirs en devises
    23168,1

  • (13 oct )
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,23014 DT        1$ =3,30916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct )   1422,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   