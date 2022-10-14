وزير الشؤون الاجتماعية غاضبا : ما ثمّة حتى دولة تمنّ على تونس...والّي رمى نفسو للخارج ممنوع يعطينا دروس في الكرامة

عبّر الجمعة 14 اكتوبر، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عن استنكاره للجدل بخصوص المساعدة التي اعلنت الولايات المتحدة الامريكية توجيهها الي الشعب التونسي عبر اليونيسيف والمقدرة ب 60 مليون دولار.





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وفي مداخلة على أمواج اذاعة موزاييك قال الزاهي "ثمة ناس تصطاد في الماء العكر وتخدم في اجندة سياسية معروفة، واحنا جينا من اجل الكرامة ولن ننخرط في اي موضوع يمكن ان يمس من كرامتنا او سيادتنا".وتابع مالك الزاهي بنبرة غاضبة " ما ثمة حتى دولة تمن على تونس او تلغي دور الدولة وتقدم مساعدات مباشرة ودائما يجب ان تكون عبر مؤسسات الدولة".وتابع قائلا "المفروض انو ناخذو الخبر من مصادر رسمية دون التلاعب بالخبر، اما الي رمى نفسو للخارج ممنوع يعطينا دروس في الكرامة ولا نسمح بذلك".وكانت الولايات المتحدة الامريكية أعلنت عن تمويل جديد بقيمة 60 مليون دولار (196 مليون دينار) لتوجيه مساعدات سريعة إلى "التونسيين الأكثر احتياجا الذين يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة" وذلك حسب بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وستمول هذه المساعدات، حسب البيان الذي أوردته السفارة الامريكية بتونس على صفحتها الرسمية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي ستتولى منحها إلى منظمة اليونيسيف، حتى تقدم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس ليشمل التكاليف الأساسية المتعلقة بالعودة المدرسية".وجاء في ذات البيان ان الولايات المتحدة، تواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي وهو يجابه أزمة اقتصادية في الداخل، ويواجه أزمة أمن غذائي ناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا".وبين ان هذا الالتزام المالي ينضاف إلى البرامج الأمريكية القائمة، التي تدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص في إطار سعي التونسيين لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع.وجاء في ذات البيان "دعمت الولايات المتحدة وستظل تدعم الشعب التونسي من خلال الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا والتي تركز على تعميق التعاون الأمني بيننا، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزيز الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل."