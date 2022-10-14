نزيهة رجيبة: " ناس مفجوعة في ولادها كلاهم البحر والكراهب تستنى في الوقود وبودن تتفقد في الفلفل المسير"

علقت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك على صور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وهي تشارك في معرض فلاحي وتعاين بعض المنتجات في خضم العديد من الازمات التي تسهدها البلاد على غرار ماساة الهجرة السرية في جرجيس او فقدان المحروقات.

وكتبت نزيهة رجيبة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " ناس مفجوعة في ولادها كلاهم البحر . وصفوف الكراهب مسكرة الشوارع تستنى في الوقود ..وتلامذة لتوا ما بداو يقراو على خاطر ما فماش شكون يقريهم ... وادوية مقطوعة منها ادوية حيوية متاع الصرع والسكر .... ومدام نجلاء ووزرتها ماشيين يتفقدوا في الفلفل المسير"









