المرسى: نشوب "معركة" بين تلاميذ معهدين بسبب تدوينات على موقع الفايسبوك والأمن يتدخّل ‎‎


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 11:02 قراءة: 0 د, 27 ث
      
جدت الخميس 13 أكتوبر، "مواجهة" بين تلاميذ معهدين في المرسى بسببب "كلاشات" وتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وفي تصريح لاذاعة موزاييك اف ام، قالت المندوب الجهوي للتربية فاطمة هلال ان تلاميذ المعهدين تبادلوا العنف برمي الحجارة وغيرها من المقذوفات ما أسفر عن اصابة 3 تلاميذ اصابات خفيفة حسب وصفها.


وأشارت الي ان المواجهة بين التلاميذ خلّفت حالة من الذعر والخوف في صفوف التلاميذ والاساتذة بمعهد علي الدوعاجي وهو ما استوجبت الاتصال بالسلطات الامنية التي سارعت الي تأمين المعهد وتركيز دورية قارة أمامه.
..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254749



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 14 أكتوبر 2022 | 18 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:12 17:46 15:18 12:12 06:26 05:00
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2127°-2029°-2129°-2228°-21
  • Avoirs en devises
    23168,1

  • (13 oct )
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,23014 DT        1$ =3,30916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct )   1422,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   