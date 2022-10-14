المرسى: نشوب "معركة" بين تلاميذ معهدين بسبب تدوينات على موقع الفايسبوك والأمن يتدخّل ‎‎

جدت الخميس 13 أكتوبر، "مواجهة" بين تلاميذ معهدين في المرسى بسببب "كلاشات" وتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وفي تصريح لاذاعة موزاييك اف ام، قالت المندوب الجهوي للتربية فاطمة هلال ان تلاميذ المعهدين تبادلوا العنف برمي الحجارة وغيرها من المقذوفات ما أسفر عن اصابة 3 تلاميذ اصابات خفيفة حسب وصفها.







وأشارت الي ان المواجهة بين التلاميذ خلّفت حالة من الذعر والخوف في صفوف التلاميذ والاساتذة بمعهد علي الدوعاجي وهو ما استوجبت الاتصال بالسلطات الامنية التي سارعت الي تأمين المعهد وتركيز دورية قارة أمامه.

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وأشارت الي ان المواجهة بين التلاميذ خلّفت حالة من الذعر والخوف في صفوف التلاميذ والاساتذة بمعهد علي الدوعاجي وهو ما استوجبت الاتصال بالسلطات الامنية التي سارعت الي تأمين المعهد وتركيز دورية قارة أمامه.