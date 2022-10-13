ملف التسفير رفض استئناف النيابة العمومية

رفضت اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئتاف بتونس استىناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق المتعلق بالابقاء على المتهمين فيما عرف بملف التسفير بحالة سراح من بينهم رئيس الحكومة سابقا علي العريض وراشد الغنوشي واخرين بحالة سراح .





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واثر ذلك القرار سيظل المشتبه بهم على ذمة الملف والابحاث بحالة سراح .كما رفضت الدائرة ايضا مطالب الافراج التى تقدم بها محامو الموقوفين من بينهم مديرين عامين سابقين بالداخلية من بينهم عبد الكريم العبيدي ومحرز الزواري واخرين .