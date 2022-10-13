قررت اليوم الدائرة الاستعجالية مدني لدى محكمة الاستئناف بتونس قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي القاضي بإبطال قرارات المجلس الوطني الاستثنائي الداعية إلى تنظيم مؤتمر انتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل وبذلك فإن المكتب التنفيذي الحالي سيواصل مباشرة مهامه على رأس المنظمة الشغيلة بعد صدور الحكم المذكور.
صدور الحكم في قضية طلب أبطال المجلس الوطني لاتحاد الشغل
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