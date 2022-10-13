المديرة العامة للستير: المحروقات متوفرة ولا داعي للتخوّف


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 11:01 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قالت الخميس 13 أكتوبر، الرئيسة المديرة العامة بالشركة التونسية لصناعات التكرير فاختة المحواشي، ان هناك استهلاك غير عادي للمحروقات يتجاوز تقريبا معدلات الاستهلاك في فصل الصيف.


ورجحت فاختة المحواشي ان يكون الطقس الجميل سبب في ارتفاع استهلاك المحروقات حسب تقديرها وقالت " ممكن الطقس باهي العباد خرجت اكثر مالعادة".

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واعتبرت الرئيسة المديرة العامة للستير أنه لا فائدة من الاقبال المكثف على محطات البنزين والتخوف من نقص المحروقات باعتبار أنه تم ضخ 16 الف متر مكعب وهذه الكمية تكفي لحوالي أسبوعين حسب تصريحها.

وقالت انه في الساعات القليلة القادمة سنلاحظ غياب الاكتظاظ أمام محطات البنزين وسيعود تزويد المواطنين بالمحروقات الي نسقه الطبيعي.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 254705

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 13 Octobre 2022 à 12h 11m |           
La Pénurie de Carburant est Planétaire et ce n'est pas à cause du Beau Temps...

Au contraire les Embouteillages sont commun en Mauvais temps !

Le Vrai Probléme est la Reprise des Activités Industrielles après les Confinements du COVID...

Donc la Demande est trés Forte alors que la Prodution n'a pas Augmentée... !



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