المديرة العامة للستير: المحروقات متوفرة ولا داعي للتخوّف

قالت الخميس 13 أكتوبر، الرئيسة المديرة العامة بالشركة التونسية لصناعات التكرير فاختة المحواشي، ان هناك استهلاك غير عادي للمحروقات يتجاوز تقريبا معدلات الاستهلاك في فصل الصيف.





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ورجحت فاختة المحواشي ان يكون الطقس الجميل سبب في ارتفاع استهلاك المحروقات حسب تقديرها وقالت " ممكن الطقس باهي العباد خرجت اكثر مالعادة".واعتبرت الرئيسة المديرة العامة للستير أنه لا فائدة من الاقبال المكثف على محطات البنزين والتخوف من نقص المحروقات باعتبار أنه تم ضخ 16 الف متر مكعب وهذه الكمية تكفي لحوالي أسبوعين حسب تصريحها.وقالت انه في الساعات القليلة القادمة سنلاحظ غياب الاكتظاظ أمام محطات البنزين وسيعود تزويد المواطنين بالمحروقات الي نسقه الطبيعي.