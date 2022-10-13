حي الواحات اريانة : مداهمة شقة حولها صاحبها لتخزين المواد الغذائية بغية الاحتكار

تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية وفي اطار مكافحة ظاهرة الاحتكار، واثر مداهمة قانونية لإحدى الشقق بجهة حي الواحات يستغلها صاحبها لخزن كمية هامة من السجائر الأجنية المهربة بالإضافة إلى المحلية بدون فواتير الشراء من حجز 3000 علبة سجائر محليه مهربة ،وكمية هامة من المياه المعدنية و المشروبات الغازية والمواد الغذائية المهربة .

هذا وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بصاحب المحل وتأمين المحجوز لدى مصالح التجارة بأريانة.









