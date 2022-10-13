حي الواحات اريانة : مداهمة شقة حولها صاحبها لتخزين المواد الغذائية بغية الاحتكار


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 09:43 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية وفي اطار مكافحة ظاهرة الاحتكار، واثر مداهمة قانونية لإحدى الشقق بجهة حي الواحات يستغلها صاحبها لخزن كمية هامة من السجائر الأجنية المهربة بالإضافة إلى المحلية بدون فواتير الشراء من حجز 3000 علبة سجائر محليه مهربة ،وكمية هامة من المياه المعدنية و المشروبات الغازية والمواد الغذائية المهربة .
هذا وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بصاحب المحل وتأمين المحجوز لدى مصالح التجارة بأريانة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254702



En continu...

Toutes les news...
الخميس 13 أكتوبر 2022 | 17 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:14 17:48 15:19 12:13 06:25 04:59
Babnet
24°
 Babnet27° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2227°-2027°-2129°-2129°-22
  • Avoirs en devises
    23669,5

  • (11 oct )
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,22948 DT        1$ =3,31969 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct )   1389,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   