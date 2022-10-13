سنية الدهماني: بودن لاهبطت لجرجيس،لاسمعنا صوتها على أزمة المحروقات... حدّها تذوق العصيدة و المعجون"

عبرت المحامية سنية الدهماني عن استغرابها من حضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن لمعرض فلاحي فيما تتجاهل كارثة وفاة "حارقين" في جرجيس....

وقالت الدهماني" كيف يحدث هذا؟؟ كان على رئيسة الحكومة التوجه الى جرجيس ومواساة اهلها والوقوف الى جانبهم".



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وتابعت سنية الدهماني " رئيسة الحكومة " نفس مومنة" يقودو فيها ولا يمكنها ان تكون في مثل ذلك المنصب الحساس" مضيفة " حدها تاكل صحفى عصيدة".وتتصاعد أزمة التموين في تونس لتشمل كل المواد الحيوية بما في ذلك المحروقات، المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والخدماتية .وتعرف المدن أزمة محروقات اضطرت أصحاب العربات إلى الانتظار مطولا أمام محطات الوقود من أجل الحصول على البنزين في مشهد لم يتعوّد عليه التونسيون سابقا.كما تشهد مدينة جرجيس حالة من الغضب والاحتقان بعد غرق أحد مراكب الهجرة السرية وقيام السلطات بدفن الضحايا في “مقبرة الغرباء”، وهو ما اعتبره أهالي المفقودين “جريمة”.وبدأت الحادثة قبل نحو أسبوعين حين غرق مركب يحمل 18 شخصا من أبناء جرجيس، قبل أن تقوم السلطات بدفن عدد من الضحايا في المقبرة المخصصة لمجهولي الهوية، وهو ما أثار غضبا كبيرا في المدينة.