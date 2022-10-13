البريكي: انجازات الحكومة الحالية ورئيس الدولة لا ترتقي لمستوى الاقوال والوعود


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 09:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
دعا الأمين العام حركة تونس إلى الامام عبيد البريكي، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الخروج ومخاطبة الشعب مع توصيف وتفسير للوضع الحالي، وتقديم رسائل للتونسيين.


وحذر البريكي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس، من انه اذا استمر الوضع على ماهو عليه فانها ستؤثر في مستوى الاقبال على الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022.

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وقال البريكي ان انجازات الحكومة الحالية ورئيس الدولة لا ترتقي لمستوى الاقوال والوعود التي يطلقها رئيس الدولة.
ووصف البريكي الوضع الحالي بالسيء جدا مطالبا رئيس الدولة بتفسير اسباب الخلل.

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لن أشارك شخصيا في الانتخابات التشريعية

وأكد البريكي، عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المبرمجة في 17 ديسمبر القادم.
واشار الى مشاركة ممثلين عن حركة تونس الى الامام، في العملية الانتخابية.
وضدد البريكي على ان التونسيين اليوم في الى قيادات تدفعه الى الامام وتساعده في اتخاذ المسار الصحيح.



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