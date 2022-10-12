بعد مداخلة أغضبت الأهالي " معز بن غربية يقطع الاتصال عن والي مدنين بعد ان هاجم البلاتو"

قام الإعلامي معز بن غربية بقطع الاتصال عن والي مدنين بعد مداخلته المباشرة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" هاجم من خلاله البرنامج .





..



.

وقام بن غربية بعرض بعض مداخلات المواطنين الذين اتهموا السلطات بعدم القيام بما يلزم في البحث عن المفقودين في غرق زورق يحمل مهاجرين غير شرعيين.وقد عبر معز بن غربية عن غضبه من موقف والي المدنين الذي اتهم القائمين على البرنامج باستهدافه في حين رد الإعلامي سفيان بن فرحات قائلا " بان السلطات لا تقوم بما يلزم لاقناع المواطنين".