جبهة الخلاص تؤكد أن إطاري وزارة الفلاحة تحصلا على ترخيص لاستعمال سيارات ادارية وتتهم سعيد بملاحقة معارضيه أمنيا


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 11:16 قراءة: 1 د, 28 ث
      
أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة ، أن إطاري وزارة الفلاحة الذين اتهمهما رئيس الجمهورية قيس سعيّد باستخدام سيارات ادارية لحضور اجتماع نظمته الجبهة مؤخرا، تحصلا على الرخص الادارية طبقا لمقتضيات القانون.


وكان سعيد لدى استقباله وزير الفلاحة يوم الاثنين 10 أكتوبر ، أشار الى ان اثنين من إطارات وزارة الفلاحة حضرا اجتماعا حزبيا قادمين على متن سيارتهما الإدارية، داعيا الوزير الى اتخاذ الإجراءات التأديبية ازائهما.

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واستنكرت الجبهة في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، ما اعتبرته تحريضا مباشرا من رئيس الجمهورية ضد مواطنين من اجل ممارسة حقهما في الاجتماع، وهي الحرية المكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضافت أن هذا التصريح الخطير يدل دلالة قاطعة على ان همه يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في ادق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها في وقت كان من الاجدر أن يعتني بما تكابده البلاد من ازمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها الى خطر الانفجار.
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واتهمت سعيد باستعمال لمعلومات التي ترفعها اليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين، وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض اجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها.
وأوضحت ،وفق بيانها ، أن هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة اليه من قبل الدوائر الأمنية، وضربها فضلا عن ذلك لرقابة لصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره، تدل على ان هذه الدوائر خرجت مرة اخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها.
واعتبرت ان هذا الموقف مؤشرا خطيرا على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية، داعية القوى السياسية والمدنية الى الخروج عن انقساماتها والتحرك المشترك للذود عن الحريات وحماية مكتسبات الثورة.




Commentaires


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Manoura  (Tunisia)  |Mercredi 12 Octobre 2022 à 11h 39m |           
في نطاق ممارسة الشعبوية يستعمل رئيس الجمهورية وسائل الدولة للقيام بنشاط سياسي و هو تلميع صورته و بالتالي مشروعه على اتباعه .
إني سوف اتوجه بالكلام لمن يريد ان يفهم و ذلك بالتعرض الى كيفية استعمال سيارات الدولة
فسيارات الدولة نوعان هناك السيارات الوضيفية و سيارات المصالح
فسيارات المصلحة هي السيارات الموضوعة تحت تصرف ادارة او مصلحة ما لاستعمالها في نشاطها اليومي و يقتضي القانون المنظم لها انا تستعمل ممن عهدت له المهمة اليومية و له تصريح يومي ينص فيه على المهمة و توقيتها و نوعها و هناك كنش يرافق هذه السيارة و يدون فيها نوعية المهمة الخ و استعمالها يكون في التوقيت الاداري و اذا اقتضى سير المهمة ان يكون الاستعمال بعد الوقيت الاداري يقع التنصيص على ذلك باذن المهمة
اما السيارات الوظيفية فنظامها يختلف كليا عن سيارات المصلحة. فالسيارات الوظيفية تعطى للاطارت و الموظفين السامون و لهم ترخيص دائم يقع التنصيص صلبه على هوية السيارة و هوية الموظف و رتبته و يقع التنصيص كذلك على انها سيارة وظيفية . و هذه السيارة تعطى للموظف السامي للاستعمال الخاص و يمكن كذلك من عدد من ليترات الوقود حسب الرتبة الوظيفية .
و تحتسب هذه السيارة و الوقود في احتساب الموتب الخاص و تستخلص الدولة على ذلك الضريبة اي الراتب الوقود السيارة
و تاسيسا على ذلك فالموظف المتمتع بسيارة وظيفية يمكنه ان يستعمل تلك السيارة كما يريد و متى يريد كسيارة خاصة
قد يعارضني بعضكم بحياد الادارة . اقول نعم الادارة لا بد و ان تكون محايدة و لا يمكنها استعمال سياراتها في الحملة الانتخابية اما خارج الحملة الانتخابية فإن الموظفون مثلهم مثل كافة المواطنين لهم اراء سياسية و لهم الحق في العمل السياسي و في هذا النشاط يمكنهم استعمال السيارة الوظيفية و لا سيارات المصلحة
و في الاخير ربي يهدي رئيس الجمهورية فمكانته ارفع من مثل هذه التصرفات و نحن ننتظر منه الحلول الاقتصلدية لمشاكلنا ال التي نتخبط فيها و ان يصارحنا بحقيقة الاوضاع الاقتصادية و الحلول المقترحة . فنحن مواطنون و لسنا رعايا .

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 12 Octobre 2022 à 11h 13m |           
كلخة أخرى لقرطاج و الأمن و وزير الداخلية الذي لم يتقن حرف من تكتيك بن علي
لما هو قررت باش تراقب و باش تصب الصبة لعرفك ماهو كلم واحد من بولسيتك اللي تخلى على الأمن
الجمهوري و تبعك باش يأخذ الأوراق و يثبت عندهما الحق في استعمال السيارة و إلا لا
و زعمة ماذا أجاب ذلك الوزير؟ تحمل مسؤوليته و قال عندهما الحق و إلا فتح تحقيق



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