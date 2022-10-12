بطاقة ايداع بالسجن في حق لاعب كرة قدم محترف... الاسباب

تمكن اعوان الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية من ضبط عدد من الاشخاص بأحد مراكز التمسيد والتدليك بالعاصمة من أجل تعاطي البغاء السري من بينهم لاعب كرة قدم معروف .







وتعود أطوار القضية إلى توفر معلومات مفادها اعداد مركز تمسيد وتدليك كائن داخل نزل سياحي مصنف بالعاصمة كوكر لتعاطي البغاء بمقابل مالي حيث تم للغرض التنسيق مع النيابة العمومية التي اذنت بتفتيش المكان وبتنقل ثلة من إطارات وأعوان الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية أمكن لهم ضبط عدد من الاشخاص في وضعيات مثيرة للشبهة اخلاقيا كما تم حجز مبلغ مالي يقدر ب3760 د تونسي و20دولار و40اورو بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ ب 5 أشخاص (3فتيات من بينهن صاحبة مركز التدليك ورجلان أحدهما لاعب كرة قدم محترف ونفر اجنبي الجنسية) مع إحالة ثلاث فتيات اخريات بحالة تقديم من أجل اعداد محل للخناء وتعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك.



