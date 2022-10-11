محمد بوغلاب: " وزير سلم في خدمتو وقت الأزمة لحضور مباراة تونس والبرازيل"

قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة برنامج ُEco 9 ان احد وزراء حكومة نجلاء بودن ترك الوضع المتازم في وزارته ليحضر المباراة الودية بين تونس والبرازيل في فرنسا.
وقال بوغلاب " هذا الوزير ليس وزير الرياضة وهو لم يولي اهتماما الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا وسلم في عمله من أجل المباراة".
وقال بوغلاب " هذا الوزير ليس وزير الرياضة وهو لم يولي اهتماما الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا وسلم في عمله من أجل المباراة".
وقال محمد بوغلاب " هذا الوزير خلى البلى في البلى من أجل مقابلة خسر فيها المنتخب الوطني بنتيجة عريضة".
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