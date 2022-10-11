محمد بوغلاب: " وزير سلم في خدمتو وقت الأزمة لحضور مباراة تونس والبرازيل"


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 23:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة برنامج ُEco 9 ان احد وزراء حكومة نجلاء بودن ترك الوضع المتازم في وزارته ليحضر المباراة الودية بين تونس والبرازيل في فرنسا.
وقال بوغلاب " هذا الوزير ليس وزير الرياضة وهو لم يولي اهتماما الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا وسلم في عمله من أجل المباراة".

وقال محمد بوغلاب " هذا الوزير خلى البلى في البلى من أجل مقابلة خسر فيها المنتخب الوطني بنتيجة عريضة".

..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254635



En continu...

Toutes les news...
 | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
23°
 Babnet28° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2330°-2227°-2126°-2125°-21
  • Avoirs en devises
    23601,2

  • (11 oct )
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,22710 DT        1$ =3,28515 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct )   1444,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   