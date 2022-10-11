بعد ترويج خبر هروبه خارج تونس، وديع الجريء يعلّق: لست عديم الرد لكن …ما من أسد يجيب على الكلاب


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 22:56 قراءة: 0 د, 53 ث
      
نشر الثلاثاء 11 أكتوبر، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء تدوينة تفاعلا مع ترويج خبر يفيد بهروبه خارج تونس بسبب تتبعات قضائية ضدّه.


وشدد الجريء على ان من يقف وراء نشر هذا الخبر أناس تمتهن الاشاعة والاساءة وقال " أُناس تعمل في صمت وتبحث عما هو أفضل ماديا ورياضيا للمنتخبات وللجامعة التونسية لكرة القدم وتريد أن يكون لتونس مقاما مهما وازنا لدى الهياكل الدولية ورقمًا مهما في المشهد الرياضي في العالم وأُناس عاجزة عن العمل والتفكير والإنجاز ولا تستطيع أن تُفيد تونس بأي شيء ولكنها تمتهن الإشاعة والإساءة وتريد لنفسها أن تكون رخيصة لمن يدفع لها أكثر ..".

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وتابع الجريء قائلا " أمثال هؤلاء أثاروا قريحة الإمام الشافعي فأجابهم بأبيات شعرية " قل ما شئت بمسبتي… فسكوتي عن اللئيم هو الجواب ..لست عديم الرد لكن … ما من أسد يجيب على الكلاب".

وتأتي تدوينة رئيس الجامعة تزامنا مع تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لهلال الشابة لمّحت فيها الي هروبه خارج تونس وأيضا تزامنا مع تدوينة لرئيس مستقبل سكرة عربي سناقرية تحدث فيها ايضا عن هروب الجريء الي الخارج.
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