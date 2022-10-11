حاتم المليكي " مؤسسة رئاسة الجمهورية تتكلّف على خزينة الدولة 500 مليون يوميا باش الرئيس يعمل بيها البوز"


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 20:56 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان مؤسسة رئاسة الجمهورية تتكلف على البلاد وخزينة الدولة 500 ألف د يوميا".


واضاف حاتم المليكي " للاسف مردود رئيس الجمهورية ليس بمستوى الاموال التي تصرف على المؤسسة السيادية في البلاد" متابعا " ليس هنالك خطط او برامج فقط "البوز" باموال الشعب".

وقال الميليكي " استعمال رئيس الجمهورية وسائل الدولة بطرق رخيصة للبقاء في السلطة غير مقبول" وتابع " من حق الرئيس البقاء في منصبه لكن دون استعمال وسائل وموارد الدولة".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254632



..
...

En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 | 15 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:50 15:20 12:13 06:23 04:57
Babnet
24°
 Babnet28° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2330°-2227°-2126°-2125°-21
  • Avoirs en devises
    23601,2

  • (11 oct )
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,22710 DT        1$ =3,28515 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct )   1444,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   