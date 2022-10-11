حاتم المليكي " مؤسسة رئاسة الجمهورية تتكلّف على خزينة الدولة 500 مليون يوميا باش الرئيس يعمل بيها البوز"

قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان مؤسسة رئاسة الجمهورية تتكلف على البلاد وخزينة الدولة 500 ألف د يوميا".







واضاف حاتم المليكي " للاسف مردود رئيس الجمهورية ليس بمستوى الاموال التي تصرف على المؤسسة السيادية في البلاد" متابعا " ليس هنالك خطط او برامج فقط "البوز" باموال الشعب".



وقال الميليكي " استعمال رئيس الجمهورية وسائل الدولة بطرق رخيصة للبقاء في السلطة غير مقبول" وتابع " من حق الرئيس البقاء في منصبه لكن دون استعمال وسائل وموارد الدولة".





واضاف حاتم المليكي " للاسف مردود رئيس الجمهورية ليس بمستوى الاموال التي تصرف على المؤسسة السيادية في البلاد" متابعا " ليس هنالك خطط او برامج فقط "البوز" باموال الشعب".وقال الميليكي " استعمال رئيس الجمهورية وسائل الدولة بطرق رخيصة للبقاء في السلطة غير مقبول" وتابع " من حق الرئيس البقاء في منصبه لكن دون استعمال وسائل وموارد الدولة".