بوغلاب يهاجم الوزراء والمسؤولين: أكثر من عام في الوزارات يقعّدو في العود...

انتقد الثلاثاء 11 أكتوبر، الاعلامي محمد بوغلاب ٱداء الوزراء والمسؤولين مستنكرا غياب الكفاءات والاجراءات التي تخدم مصلحة التونسيين.





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واشار في هذا السياق الي القرار الاخير لوزارة التجارة المتعلق بالاجراءات المتخذة للحد من توريد بعض المواد "الكمالية" معتبرا ان هذا القرار يخدم المهربين و"الكبارات" وقال "دولة الزواولة تسكر عالمؤسسات الصغيرة وتخلي الكبارات تكور وحدها هوما والكناترية".وتابع بوغلاب مشيرا الي غلاء الاسعار وغياب اي اجراءات لفائدة الشعب مقابل لامبالاة المسؤولين والوزراء وقال "الدنيا شاعل فيها النار وما تسمع كان يحتكرو ويتٱمروا وهوما يحكمو وحدهم ويعينو في اصحابهم وصاحباتهم كل واحد جايب معرفة والا حب قديم ويردها الفاتق الناطق".وفي سياق انتقاد الوزراء والمسؤولين خص بوغلاب بالذكر وزيرة الثقافة وأشار الي أنها قررت مقاضاة كل من سبقها من وزراء وموظفين وغيرهم.ونبه بوغلاب الوزيرة من ان الوزير الذي سيليها سيتقدم أيضا بشكوى ضدها لعديد الاسباب من بينها " كيفاش عينت ٱل قطاط لكل في الوزارة وكيفاش عينت لطفي بوشناق من غير تناظروعلاش سي الفرجاني مدير مهرجان قرطاج لكفاءتو والا خوف وطمع".وتابع بوغلاب مهاجما الوزراء والمسؤولين " في الوزارات اكثر من عام تقعدو في العود وهزيتونا للهاوية ..."