محامي راشد الخياري. موكلي رهين الاحتجاز القصري ونخشى تأبيده في السجن


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 11:45 قراءة: 0 د, 27 ث
      
صرح الاستاذ الجماعي محامي نائب البرلمان المنحل راشد الخياري خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع ، ان موكله رهين الاحتجاز القصري،و انه وقع التنكيل به حيث انه في احدى المناسبات كانت له 3 قضايا ومحاكمات خلال يوم واحد ... مبينا ان هيئة الدفاع دخلت في مرحلة التنكيل التى تتم عبر تعيين عدة قضايا بنفس المواقيت، وانهم دخلوا في مرحلة التأبيد بالسجن لموكلهم، موضحا ان التنكيل بموكله كان من باب تصفية الخصوم والمعارضين لقيس سعيد .


وكشف الاستاذ الجماعي ان موكله يواجه تهم الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإساءة للجيش.


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