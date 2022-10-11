الشواشي يمثل اليوم أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده من طرف وزيرة العدل

يمثل صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أمين عام التيار الديمقراطي في جلسة ثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في القضية المرفوعة ضده من طرف وزيرة العدل بتهم تعكير صفو النظام العام و نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي بعد ادلائه بتصريح قال فيه أن أنباء تروج حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن و ذلك خلال شهر ماي الفارط.











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الشواشي: المكلف بنزاعات الدولة قام ضدي بالحق الشخصي وقد يطالب بتعويضات



وأكد الشواشي في تصريح لاذاعة موزاييك أن المكلف العام بنزاعات الدولة قام ضده بالحق الشخصي و يبدو أنه سيطالب بتعويضات لمصلحة الدولة معتبرا مقاضاته تدخل في إطار سياسة رئيس الجمهورية لضرب معارضيه و ضرب حرية التعبير.





و حضر صباح اليوم لنيابة غازي الشواشي عدد من المحامين منهم الأساتذة رضا بلحاج و عياشي الهمامي و غيرهم و عدد من السياسيين لمساندته كعصام الشابي و بعض قيادات التيار الديمقراطي .



وأكد الشواشي في تصريح لاذاعة موزاييك أن المكلف العام بنزاعات الدولة قام ضده بالحق الشخصي و يبدو أنه سيطالب بتعويضات لمصلحة الدولة معتبرا مقاضاته تدخل في إطار سياسة رئيس الجمهورية لضرب معارضيه و ضرب حرية التعبير.و حضر صباح اليوم لنيابة غازي الشواشي عدد من المحامين منهم الأساتذة رضا بلحاج و عياشي الهمامي و غيرهم و عدد من السياسيين لمساندته كعصام الشابي و بعض قيادات التيار الديمقراطي .