حي المنصورة أريانة : تحرير طفل مختطف من أصيلي جنوب الصحراء واعترافات صادمة

نجح اعوان مركز الامن الوطني باريانة الشمالية من تفكيك عصابة خطيرة تتكون من مهاجرين أفارقة /جنوب الصحراء / قاموا باختطاف طفل عمره 08 سنوات من بلده محاولين تهريبه إلى إيطاليا.







وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تلقي اعوان الامن بمركز الأمن الوطني بأريانة الشمالية لنداء استغاثة من متساكنين بجهة حي المنصورة ببرج الوزير مفادها محاولة 5 أشخاص من أصول افريقية جنوب الصحراء اختطاف طفل عمره 8 سنوات من نفس الأصول محاولين ارغامه على الركوب في سيارتهم عنوة حيث قام بالصراخ مطالبا من المتساكنين انقاذه منهم، الامر الذي جعل الأهالي يتدخلون لتعطيلهم على الهروب إلى حين قدوم إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بأريانة الشمالية أين تم القبض عليهم في حين تمكن نفر من هاته العصابة من الهرب، وباقيادهم إلى مقر المركز وبمباشرة الأبحاث العدلية في شأنهم اتضح وأن هذا الطفل تم تهريبه خلسة من بلده( السيراليون ) عبر الحدود البرية من طرف شخص برفقته الى حين وصوله الى ولاية اريانة ثم اتصل برفاقه قصد نقله الى ولاية صفاقس تحضيرا لاجتياز الحدود البحرية نحو القطر الاوروبي ، هذا وبمجرد سماع الطفل لهذا المخطط وخاصة لما عاشه من صعوبات في رحلته استنجد بالمارة و رفض صعود السيارة .



وباستشارة النيابة العمومية باريانة أذنت بايقاف جميع أفراد العصابة و احالة الموضوع على أنظار مصلحة الاتجار بالبشر بادارة الشرطة العدلية و إيواء الطفل لدى إحدى جمعيات رعاية الطفولة .



