مختص في العقيدة:"احتفال قصيبة المديوني بالمولد النبوي مبالغ فيه"


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 07:39 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لاحتفال بعض الصوفيين في مسجد بمنطقة قصيبة المديوني بالمولد النبوي الشريف.
وظهر عدد من الحاضرين بترديد بعض العبارات والرقصات الغريبة التي يعرف بها الصوفيون.


واعتبر المختص في العقيدة والفلسفة في جامعة الزيتونة الدكتور بالقاسم القاسمي أن هناك مبالغة في الاهتزاز في طريقة احتفال قصيبة المديوني بالمولد النبوي الشريف، حسب رأيه
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وأوضح القاسمي، في تصريح لبرنامج "في 60 دقيقة" على موجات ديوان أف أم، أن هذه الطقوس نشاط أسبوعي ولا تقتصر على الاحتفال بالمولد النبوي.
وأضاف أن هذه الاحتفالات هي تعبير عن الحالة الوجدانية.





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