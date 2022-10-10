استغلال موظفين لسلطاتهم لخدمة بعض الأحزاب في لقاء سعيد بوزير الفلاحة


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 19:46 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.


واطلع رئيس الجمهورية، وفق بلاغ للرئاسة، على سير مصالح الوزارة وأكد على أن تشريعات الدولة لا تقوم على اتفاقيات تم ابرامها سابقا مع بعض الجهات بل تقوم على القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات.

وأثار رئيس الجمهورية مسألة استغلال بعض الموظفين لسلطاتهم ولأموال الدولة لخدمة بعض الأحزاب.

كما أشاد بالكفاءات التي تعج بها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذين يقومون بأعمال في مستوى الشعور المفعم بالمسؤولية التي يتحملونها لخدمة الشعب التونسين وفق نص البلاغ.

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