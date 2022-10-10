العمران: يقتحم مبيت للفتيات عاريا ويثير حالة هلع


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 17:03 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران امس من القبض على شاب؛ تعمّد اقتحام المبيت الجامعي للطالبات بالعمران ليلا عاري الجسد مما أثار حالة من الهلع والهيجان في صفوهن ثم لاذ بالفرار.


وبإجراء التحريات الميدانية اللازمة؛ بعد التنسيق مع مدير المبيت أمكن التعريف بهوية ذي الشبهة وتحديد مكان تواجده والقبض عليه بجهة حي إبن خلدون.

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بالتحري معه اعترف بما نسب إليه بعد التعرف عليه من قبل مدير المعهد.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل "اقتحام محل الغير دون إرادة صاحبه والإعتداء بفعل الفاحشة والتجاهر بما ينافي الحياء".


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