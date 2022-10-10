المحرس: الأهالي يواصلون احتجاجهم رفضا لإحداث مركز تثمين النفايات بضيعة زروق


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 13:39 قراءة: 0 د, 27 ث
      
باب نات - نظم عدد من أهالي المحرس من ولاية صفاقس، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، بساحة الحي الإداري، وقفة احتجاجية عبروا من خلالها رفضهم القاطع لإحداث مركز تثمين نفايات بضيعة زروق بالجهة.


وأشار أحد المحتجين في تصريح لـ"باب نات" أن أهالي معتمدية المحرس وعمادتها سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية الى ان يتم العدول عن هذا المشروع. قائلا : " من الاجدر استغلال المحرس كقطب سياحي جديد لا ان يتم ردمها بمشروع تثمين النفايات ". مؤكدا في ذات الصدد ان المحرس في حاجة إلى مشاريع تنموية خاصة بعد تصنيفها بلدية سياحية وفق قوله.


وائل الرميلي

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